Durante il Best Movie Day, Zerocalcare ha aperto e chiuso l'evento con una conversazione dedicata. La giornata ha incluso proiezioni di film e approfondimenti sulla cultura pop. Sono stati presentati vari titoli, tra cui “Ricchi... da morire”. La manifestazione si è svolta in una location dedicata a cinema e fumetti, coinvolgendo pubblico e partecipanti in un programma ricco di eventi e incontri.

A Zerocalcare il compito di aprire - e chiudere - il Best Movie Day, con una chiacchierata sulla nuova serie Netflix “Due Spicci“ ma anche su “Ricchi.da morire - Delitti in famiglia“, dark comedy con Glenn Powell e Margaret Qualley per la regia di John Patton Ford, che sarà presentata in anteprima in compagnia del fumettista romano (arriverà nelle sale il 17 giugno). L’appuntamento con la maratona di cultura pop è per sabato al Multisala Gloria Notorious Cinemas di Milano tra cinema, podcast e nuovi linguaggi dell’intrattenimento. La direzione artistica è affidata a Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli. Dalle 14 talk e incontri prima di passare alle premiazioni: gli Ugolize saranno premiati come Miglior Content Creator, Dani Faiv, rapper e protagonista su Sky tra i concorrenti di Pechino Express, riceverà il Nerd Award. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maratona di cinema e cultura pop. Da Zerocalcare a “Ricchi... da morire“

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