Durante la notte degli Oscar 2026, il circuito The Space Cinema ha programmato una maratona streaming in diretta, coinvolgendo Zerocalcare e numerosi ospiti. L’evento è stato ideato per seguire la cerimonia più importante dell’anno, offrendo agli spettatori un appuntamento esclusivo con l’arte cinematografica. La maratona si svolge in diverse sale cinematografiche, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in modo immediato.

In occasione della Notte degli Oscar 2026, il circuito The Space Cinema ha organizzato una maratona streaming esclusiva per accompagnare il pubblico durante la cerimonia più importante dell’anno. Per i fortunati presenti in sala, la serata inizierà con un cocktail di benvenuto e il coinvolgente “Toto Oscar“, un gioco di previsioni sui vincitori che metterà in palio premi a sorpresa. Chi avrà la resistenza di arrivare fino all’alba sarà inoltre accompagnato dalla colazione offerta dal circuito. Ma la vera forza dell’iniziativa risiede nella sua accessibilità globale: chiunque potrà infatti partecipare virtualmente alla cerimonia seguendo lo streaming, interagendo in tempo reale tramite chat e godendo di analisi tecniche e momenti di puro intrattenimento. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Notte degli Oscar 2026: The Space Cinema annuncia una maratona live con Zerocalcare e tanti ospiti

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