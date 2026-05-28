Manifatturiero territorio forlivese in stallo | la crisi dei mobili frena la ripartenza

Il cuore produttivo della provincia di Forlì-Cesena batte con un ritmo nuovo. Dopo un biennio difficile, segnato da una lunga scia di segni meno, il settore manifatturiero locale consolida nel primo trimestre del 2026 quel percorso di risalita iniziato a fine 2025. Nonostante un lieve. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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