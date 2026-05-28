Manifatturiero territorio forlivese in stallo | la crisi dei mobili frena la ripartenza
Il settore manifatturiero nel territorio di Forlì-Cesena si trova in difficoltà, con la crisi nel settore dei mobili che rallenta la ripresa. Dopo due anni complicati, caratterizzati da cali continui, nel primo trimestre del 2026 si registra una certa ripresa, confermando un trend di miglioramento iniziato a fine 2025. Tuttavia, il comparto resta in stallo, con segnali di stabilizzazione più che di crescita forte.
Il cuore produttivo della provincia di Forlì-Cesena batte con un ritmo nuovo. Dopo un biennio difficile, segnato da una lunga scia di segni meno, il settore manifatturiero locale consolida nel primo trimestre del 2026 quel percorso di risalita iniziato a fine 2025. Nonostante un lieve. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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