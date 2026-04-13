Le esportazioni del settore vinicolo incontrano difficoltà, ma alcune aree emergono come punti di forza, tra cui i mercati del Mercosur e dell’India. Nonostante le sfide geopolitiche, le aziende continuano a puntare sulla qualità e sulla resilienza. La questione degli accordi internazionali resta centrale per le prospettive future, con le relazioni commerciali che si sviluppano su questi confini.

Resilienza e qualità contro le tempeste geopolitiche, ma è negli accordi internazionali che si gioca la partita del futuro tra Mercosur e India. Federvini fa il punto del settore al Vinitaly attraverso i dati dell'Osservatorio Federvini realizzato in collaborazione con Nomisma e TradeLab. Dal 1° maggio, l'accordo con il Mercosur aprirà un mercato da 260 milioni di abitanti, dove l' export vinicolo è già cresciuto del 45% in cinque anni. Ancora più strategica l'India: con l'abbattimento dei dazi dal 150% a una soglia del 20-30%, si attende una rivoluzione commerciale per il Prosecco già a +165% e i grandi rossi. Nonostante un 2025 archiviato con un calo dell'export del 3,6% (circa 300 milioni in meno), il modello italiano tiene meglio dei competitor, con Francia (-4,4%) e Spagna (-5,1%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federvini, export sotto pressione ma brillano nuovi mercati da Mercosur a India

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