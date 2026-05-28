Manifatturiero il comprensorio cesenate traina la ripresa industriale della provincia
Nel primo trimestre del 2026, il settore manifatturiero della provincia di Forlì-Cesena ha mostrato segnali di ripresa dopo due anni di calo. Il comprensorio cesenate si conferma come principale motore della crescita industriale nella zona, contribuendo a rafforzare la tendenza positiva avviata alla fine del 2025. La ripresa si manifesta attraverso un incremento delle attività produttive rispetto ai periodi precedenti.
Il cuore produttivo della provincia di Forlì-Cesena batte con un ritmo nuovo. Dopo un biennio difficile, segnato da una lunga scia di segni meno, il settore manifatturiero locale consolida nel primo trimestre del 2026 quel percorso di risalita iniziato a fine 2025. Nonostante un lieve. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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