Secondo un rapporto di ricerca pubblicato per il Primo Maggio 2026, il settore manifatturiero rappresenta un elemento fondamentale dell’economia nazionale, con una forte competitività sui mercati esteri. Nel 2024, il numero di occupati nel settore ha raggiunto quasi 4,4 milioni, segnando il massimo storico. Il documento evidenzia come il manifatturiero sia il principale motore di crescita economica, contribuendo in modo significativo alla stabilità occupazionale del paese.

Il manifatturiero è un asset primario dell’economia italiana, fortemente competitivo a livello internazionale. Ottava al mondo e seconda in Europa, con il 2,1% del valore aggiunto manifatturiero globale e il 13% di quello europeo, la manifattura italiana realizza il 50% della spesa privata in Italia in ricerca e sviluppo e presenta mediamente livelli di produttività superiori rispetto agli altri comparti. La composizione del manifatturiero italiano, fortemente diversificata, ha contribuito alla tenuta del settore anche nei periodi di maggiore turbolenza. È quanto emerge dal Rapporto di ricerca “L’impatto delle forze trasformative globali sul comparto manifatturiero in Italia e i pilastri di un nuovo patto sociale”, realizzato dal Sindacato UGL in collaborazione con Luiss Business School.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rapporto di ricerca per il Primo Maggio 2026 UGL-Luiss Business School: il manifatturiero traina l’economia, occupazione ai massimi con quasi 4,4 milioni nel 2024

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