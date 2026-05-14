Bandiere Blu 2026 il Cilento traina la provincia di Salerno | premiate le spiagge d’eccellenza

A Roma sono state consegnate le Bandiere Blu 2026, riconoscimenti internazionali assegnati dalla Foundation for Environmental Education. Le spiagge premiate si distinguono per la qualità delle acque, i servizi offerti, la sostenibilità ambientale e la sicurezza. Tra le aree che hanno ottenuto il riconoscimento, il Cilento si posiziona come la zona più rappresentata nella provincia di Salerno, evidenziando il ruolo di questa regione nel settore balneare di eccellenza.

Sono state assegnate a Roma le Bandiere Blu 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località balneari che si distinguono per qualità delle acque, servizi, sostenibilità ambientale e sicurezza. La Campania conquista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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