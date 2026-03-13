san giovanni valdarno aderisce alla giornata nazionale del fiocchetto lilla

Il comune di San Giovanni Valdarno ha deciso di partecipare alla XV giornata nazionale del Fiocchetto lilla, che si svolgerà sabato 15 marzo. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA). La partecipazione avviene in concomitanza con altre località che si uniscono all’iniziativa per aumentare la consapevolezza su questi temi.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Anche il comune di San Giovanni Valdarno aderisce alla XV giornata nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), che si celebra sabato 15 marzo. L’iniziativa, promossa a livello nazionale e sostenuta sul territorio dall’Asl Toscana Sud Est, ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza della cittadinanza su patologie sempre più diffuse, favorire l’informazione e contrastare lo stigma che spesso accompagna chi ne soffre. Per l’occasione, il comune di San Giovanni Valdarno illuminerà di colore lilla l’edificio Palomar – Casa della cultura, aderendo simbolicamente alla campagna di sensibilizzazione che coinvolge istituzioni e comunità in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

