San Giovanni Valdarno aderisce alla giornata nazionale del Fiocchetto lilla
Il comune di San Giovanni Valdarno ha deciso di partecipare alla XV giornata nazionale del Fiocchetto lilla, che si svolgerà sabato 15 marzo. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA). La partecipazione avviene in concomitanza con altre località che si uniscono all’iniziativa per aumentare la consapevolezza su questi temi.
Arezzo, 13 marzo 2026 – Anche il comune di San Giovanni Valdarno aderisce alla XV giornata nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), che si celebra sabato 15 marzo. L’iniziativa, promossa a livello nazionale e sostenuta sul territorio dall’Asl Toscana Sud Est, ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza della cittadinanza su patologie sempre più diffuse, favorire l’informazione e contrastare lo stigma che spesso accompagna chi ne soffre. Per l’occasione, il comune di San Giovanni Valdarno illuminerà di colore lilla l’edificio Palomar – Casa della cultura, aderendo simbolicamente alla campagna di sensibilizzazione che coinvolge istituzioni e comunità in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, a Pisa l'iniziativa "I nostri riflessi migliori"Il 15 marzo ricorre la XV Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione...
"Fili invisibili": un incontro sui disturbi alimentari per la Giornata nazionale del fiocchetto lillaI disturbi alimentari rappresentano una patologia complessa e una sofferenza profonda che richiede ascolto e specifiche competenze cliniche.
Approfondimenti e contenuti su San Giovanni Valdarno
A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per Scrittori in circoloDomenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della cultura la presentazione del romanzo Le ottanta domande di Atena Ferraris ... msn.com
San Giovanni Valdarno festeggia il Perdono 2025Cinque giorni di tradizione, spettacoli, arte, concerti e sapori: dal 11 al 15 settembre il centro storico si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto San Giovanni Valdarno si prepara ad ... lanazione.it