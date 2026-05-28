Mangiaplastica a Ortona tornano i buoni spesa per chi conferisce bottiglie in Pet

Notizia in breve

A Ortona, i cittadini riceveranno buoni spesa conferendo bottiglie di plastica PET. La giunta comunale ha approvato il regolamento 2026 del sistema “Mangiaplastica”, promosso da Eco. Chi porta bottiglie riceve crediti che possono essere spesi in negozi locali. La misura riguarda esclusivamente bottiglie di plastica PET e si applica nelle aree designate del comune. La decisione mira a incentivare il riciclo e ridurre i rifiuti di plastica.