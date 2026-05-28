Mangiaplastica a Ortona tornano i buoni spesa per chi conferisce bottiglie in Pet
A Ortona, i cittadini riceveranno buoni spesa conferendo bottiglie di plastica PET. La giunta comunale ha approvato il regolamento 2026 del sistema “Mangiaplastica”, promosso da Eco. Chi porta bottiglie riceve crediti che possono essere spesi in negozi locali. La misura riguarda esclusivamente bottiglie di plastica PET e si applica nelle aree designate del comune. La decisione mira a incentivare il riciclo e ridurre i rifiuti di plastica.
La giunta comunale di Ortona ha approvato il regolamento 2026 del sistema premiante “Mangiaplastica” promosso da Eco.Lan Spa per incentivare il conferimento delle bottiglie in Pet attraverso un meccanismo di premialità rivolto ai cittadini.Il provvedimento riguarda l’eco-compattatore installato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Si parla di: Ortona, torna il Mangiaplastica: buoni spesa per chi ricicla le bottiglie in Pet; Mangiaplastica, via libera a Ortona al sistema premiante: buoni spesa per incentivare il conferimento delle bottiglie in Pet.