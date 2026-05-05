Arriva il Mangiaplastica Una vacanza premio per la famiglia che riciclerà più bottiglie

Nel comune di Ballabio è stato installato un dispositivo chiamato Mangiaplastica, progettato per incentivare la raccolta delle bottiglie di plastica PET. La struttura è stata inserita in un’ottica di promozione della sostenibilità ambientale, offrendo anche una vacanza premio alla famiglia che riciclerà il maggior numero di bottiglie. Questa iniziativa mira a coinvolgere i cittadini in pratiche di smaltimento più responsabili.

Il Comune di Ballabio compie un altro importante passo verso la sostenibilità ambientale con l’installazione di un mangiaplastica, un dispositivo innovativo pensato per incentivare la raccolta e il corretto smaltimento delle bottiglie in plastica PET.L'obiettivoEcoreversa ha fornito assistenza.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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