Mangia e passìa a Joppolo Giancaxio torna il piccolo festival del cibo da strada
A Joppolo Giancaxio torna il festival “Mangia e passìa”, dedicato allo street food e ai sapori tradizionali. La serata si svolge nel centro del paese e prevede bancarelle con cibo da strada e intrattenimento. L’evento si concentra su specialità locali e classici dello street food, attirando residenti e visitatori. La manifestazione si tiene in una piazza principale, con stands gastronomici e musica dal vivo.
Una serata dedicata ai sapori della tradizione, allo street food e all’intrattenimento nel cuore del paese. Lunedì 2 giugno Joppolo Giancaxio ospiterà “Mangia e passìa”, il piccolo festival del cibo da strada promosso con il Comune, Legambiente circolo Rabat Agrigento e diverse realtà locali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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