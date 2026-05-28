Mangia e passìa a Joppolo Giancaxio torna il piccolo festival del cibo da strada

Notizia in breve

A Joppolo Giancaxio torna il festival “Mangia e passìa”, dedicato allo street food e ai sapori tradizionali. La serata si svolge nel centro del paese e prevede bancarelle con cibo da strada e intrattenimento. L’evento si concentra su specialità locali e classici dello street food, attirando residenti e visitatori. La manifestazione si tiene in una piazza principale, con stands gastronomici e musica dal vivo.