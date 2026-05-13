Un agrigentino alla guida dell’Upi nazionale | Enzo Lattuca e il legame con Joppolo Giancaxio
Un agrigentino è stato nominato presidente nazionale dell’Upi, l’Unione delle Province d’Italia. La nomina riguarda una figura che ha un collegamento con Joppolo Giancaxio. La notizia coinvolge anche il legame tra questa persona e il territorio agrigentino, senza ulteriori dettagli sul ruolo o sulla carriera. La scelta del nuovo presidente è stata comunicata di recente, senza specificare i motivi o le procedure.
C’è anche un legame con l’Agrigentino nella nomina del nuovo presidente nazionale dell’Upi - Unione delle Province d’Italia. A guidare l’organismo sarà infatti Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, eletto questa mattina nel corso dell’assemblea generale in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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