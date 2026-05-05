L’Otto per Mille che aiuta a superare i pregiudizi

L'Otto per Mille rappresenta una possibilità concreta per sostenere iniziative che promuovono l'inclusione e il superamento dei pregiudizi. I fondi raccolti vengono destinati a progetti e attività che mirano a favorire la coesione sociale e a prevenire discriminazioni. La scelta di destinare una parte di tasse a questo scopo permette di finanziare interventi rivolti a diverse realtà e a molteplici esigenze.

Guardare oltre senza farsi guidare dai classici stereotipi significa saper fare delle scelte consapevoli che possono portare benefici non soltanto al singolo individuo, ma a intere comunità. Spesso, però, scelte relative a tematiche sociali si scontrano con pregiudizi di vario tipo, come ad.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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