Manduria Domenico Sammarco presenta la sua candidatura a sindaco

Sabato 18 aprile 2026 alle 18:00 si terrà presso il comitato elettorale in Corso XX Settembre 37 la presentazione ufficiale di Domenico Sammarco come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. All’evento sarà annunciata anche la coalizione che lo sostiene. La cerimonia è aperta a chi desidera partecipare e assistere alla presentazione del candidato.

Tarantini Time Quotidiano MANDURIA -Si terrà sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00, presso il comitato elettorale in Corso XX Settembre 37, la presentazione ufficiale di Domenico Sammarco come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative e della coalizione che lo sostiene. Un appuntamento aperto alla cittadinanza che segna l’avvio ufficiale di un percorso politico costruito attorno a una visione definita e riassunta nello slogan “Manduria riparte da qui”. Un progetto che punta a restituire alla città slancio, credibilità e una guida in grado di affrontare le sfide attuali con concretezza e responsabilità. La città attraversa una fase complessa, segnata da criticità diffuse sul piano urbano e da una crescente distanza percepita tra cittadini e istituzioni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Manduria, Domenico Sammarco presenta la sua candidatura a sindaco Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali di Salerno, Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco Leggi anche: Michele Sodano presenta la sua candidatura a sindaco: "Con questo entusiasmo possiamo farcela" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Manduria: Pasquale Pesare si candida da indipendente con Domenico Sammarco; Elezioni Manduria, Centrodestra unito, Noi Moderati con Sammarco; Centrodestra compatto a Manduria: accordo su Sammarco dopo il vertice di Bari; Elezioni, Sammarco e il centrodestra aprono la campagna. Si terrà sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00, al comitato elettorale in Corso XX Settembre, 37 a Manduria, la presentazione ufficiale di Domenico Sammarco come candidato sindaco alle prossime... facebook