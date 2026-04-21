Hong Kong Football Festival | Juventus Inter Manchester City e Chelsea si sfidano in Asia Tutti i dettagli sul mini-torneo estivo

Nel corso del Hong Kong Football Festival, quattro grandi club europei si sono incontrati in Asia per un mini-torneo estivo. Juventus, Inter, Manchester City e Chelsea hanno disputato diverse partite nel quadro dell'evento. Le gare si sono svolte in diverse giornate e sono state seguite da un pubblico internazionale. Sono stati ufficializzati i risultati e le date delle sfide, senza ulteriori approfondimenti sui dettagli delle partite.

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