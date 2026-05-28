mamma e figlia avvelenate con la ricina chi hanno chiamato in questura

Una madre e sua figlia sono state trovate intossicate da sostanza ricina, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Le due donne sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. La polizia ha chiamato in questura diversi testimoni e ha sequestrato campioni di materiale sospetto. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando le possibili origini e motivazioni dell’accaduto.

Il mistero della ricina che ha travolto il Molise continua ad allargarsi tra interrogatori, sequestri e nuovi accertamenti che stanno tenendo con il fiato sospeso un intero territorio. Gli investigatori stanno scavando nei rapporti personali e familiari che ruotavano attorno alla famiglia Di Vita, mentre la Procura di Larino prosegue l’inchiesta per omicidio premeditato senza che, almeno ufficialmente, siano ancora stati iscritti nomi nel registro degli indagati. Sul tavolo restano le morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre dopo essere state avvelenate con la sostanza tossica. Gli investigatori vogliono capire soprattutto come la ricina sia stata reperita e in che modo sia finita negli alimenti consumati durante le festività natalizie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata in Questura la zia 90enne

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