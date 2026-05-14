Le indagini sul caso di Pietracatella, in provincia di Campobasso, continuano a concentrarsi su un avvelenamento da ricina che avrebbe causato la morte di una madre e di sua figlia. Gli investigatori hanno portato in questura il parroco del paese, che viene ascoltato come persona informata sui fatti. Al momento non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell’avvelenamento o su eventuali sospetti. La procura coordina le verifiche in corso per chiarire quanto accaduto.

Proseguono le indagini sul caso di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove mamma e figlia sarebbero morte dopo un avvelenamento da ricina. Nel pomeriggio si è registrato un nuovo via vai di testimoni in Questura, mentre gli investigatori continuano a scavare nella vita privata e nei rapporti familiari delle vittime per cercare elementi utili a chiarire il duplice omicidio. Per la prima volta è stato ascoltato anche il parroco del paese, don Stefano Fracassi. La sua audizione, durata diverse ore, viene considerata particolarmente importante dagli inquirenti. Il sacerdote aveva celebrato i funerali di Antonella e della figlia Sara e, secondo quanto emerso, la donna si sarebbe confidata con lui già il 25 dicembre, quando sulla ragazza erano comparsi i primi sintomi che poi si sarebbero rivelati fatali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma e figlia avvelenate con la ricina, clamorosa svolta: “Il parroco in questura”

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Avvelenate con la ricina a Campobasso: La clamorosa svolta | Avv. Michele Allamprese

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