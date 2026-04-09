Chi hanno chiamato Mamma e figlia avvelenate convocazione a sorpresa in questura

Le autorità hanno convocato in questura le persone coinvolte nel caso delle due donne, madre e figlia, trovate avvelenate. La vicenda riguarda la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, di soli 15 anni, e le indagini si stanno approfondendo in modo particolare. La convocazione a sorpresa ha suscitato grande attenzione, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi per chiarire quanto accaduto.

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, appena 15enne, entrano in una fase sempre più delicata e complessa. Gli inquirenti stanno ricostruendo ogni dettaglio di una vicenda che, giorno dopo giorno, assume contorni sempre meno chiari e sempre più inquietanti. Al centro dell’attenzione ci sono le ultime ore di vita delle due vittime e tutto ciò che potrebbe aver portato al tragico epilogo. Nella giornata di mercoledì 8 aprile, la Questura ha avviato una serie di audizioni fondamentali per chiarire i punti ancora oscuri. Il primo a essere ascoltato è stato il marito della donna, Gianni Di Vita, rimasto negli uffici per circa sei ore, seguito dalla figlia maggiore Alice, 19 anni, sentita fino a sera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Perché le hanno uccise”. Mamma e figlia avvelenate, Roberta Bruzzone shockUn mistero che si infittisce, giorno dopo giorno, mentre emergono dettagli sempre più inquietanti.

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