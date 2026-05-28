Mamardashvili, portiere del Liverpool, è stato proposto all’Inter come possibile rinforzo. I numeri del giocatore includono una media di parate per partita di 3,2 e una percentuale di interventi riusciti del 75%. Ha disputato 28 partite in questa stagione, subendo 30 gol. Le sue presenze si concentrano in campionato e coppa nazionale. La proposta è arrivata nelle ultime settimane, ma non ci sono ancora scontri ufficiali tra le parti.

di Francesco Aliperta Mamardashvili spunta come ultima idea per la porta dell’Inter. Il giocatore del Liverpool è stato proposto ai nerazzurri: ecco i suoi numeri. Nelle ultime ore il nome di Giorgi Mamardashvili è balzato in cima alla lista dei desideri per la porta dell’ Inter. Il gigante georgiano classe 2000, arrivato al Liverpool dopo la grande esperienza al Valencia, ha vissuto una stagione particolare all’ombra di Alisson Becker. Lo scenario delineato dal tecnico Arne Slot, che ha blindato il brasiliano come titolarissimo, ha ridotto lo spazio del classe 2000. Nonostante il ruolo di secondo d’élite, il portiere è riuscito comunque a collezionare un bottino di presenze significativo tra le varie competizioni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mamardashvili proposto all’Inter, ma farebbe al caso dei nerazzurri? Ecco tutti i numeri del portiere del Liverpool

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