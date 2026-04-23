Durante il fine settimana si è diffusa la notizia di un infortunio che ha coinvolto il portiere del Liverpool. Secondo fonti ufficiali, l'infortunio non risulta essere grave come inizialmente si temeva, ma comunque potrebbe costringere il giocatore a un periodo di assenza dal campo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell'infortunio o sulla durata della sua assenza, lasciando spazio a ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’infortunio di Giorgi Mamardashvili non è così grave come si temeva, ma il portiere è ancora pronto per un periodo in panchina con il Liverpool. Il portiere ha suscitato preoccupazione quando è rimasto a terra dopo aver ricevuto un duro colpo al ginocchio da Beto dell’Everton nel seguito del gol del pareggio nel derby del Merseyside di domenica pomeriggio. Il Liverpool ha vinto la partita 2-1 nei minuti di recupero grazie al gol nel finale di Virgil van Dijk, ma era un po’ preoccupato per la salute di Mamardashvili dopo aver lasciato il campo in barella. Potrebbe piacerti Giorgi Mamardashvili del Liverpool è pronto per il trattamento dopo l’infortunio riportato contro l’Everton.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Giorgi Mamardashvili si è infortunato questo fine settimana? Ultimo infortunio al portiere del Liverpool

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