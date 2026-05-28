La Juventus sta valutando i profili di De Gea e Nübel per la porta, ma ha ricevuto un rifiuto definitivo da Robertson. La società ha intensificato i sondaggi senza ancora definire l’acquisto.

La Juventus ha intensificato i sondaggi per individuare il prossimo portiere da inserire in organico, valutando con attenzione i profili dello spagnolo David De Gea e del tedesco Alexander Nübel, ma deve registrare il mancato arrivo del difensore scozzese Andy Robertson. Come rivelato da un’indiscrezione di mercato pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, l’area tecnica bianconera sta vagliando diverse candidature di respiro internazionale per blindare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione sportiva, muovendosi contemporaneamente su più tavoli per non farsi trovare impreparata di fronte alle evoluzioni delle trattative. Sul taccuino dei dirigenti della Continassa rimane cerchiato in rosso il nome di David De Gea, attualmente in uscita dalla Fiorentina dopo l’esperienza annuale vissuta a Firenze. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus ridisegna la porta tra le idee De Gea e Nübel, ma incassa il no definitivo di Robertson

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