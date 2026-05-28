Maltempo nel Centro | l’anticiclone cede allerta temporali in Appennino
Nel Centro Italia si sono intensificati i temporali nel pomeriggio, con nuclei che si sono sviluppati lungo l’Appennino. L’anticiclone ha ceduto, portando instabilità atmosferica e un calo delle temperature nelle zone interne. Le precipitazioni sono previste in particolare sulle aree montuose e collinari, con possibili fenomeni di forte intensità. Le temperature nelle zone interne si attestano in diminuzione rispetto alle ore precedenti, con valori più bassi rispetto alla media stagionale.
? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i nuovi nuclei temporaleschi nel pomeriggio?. Come cambierà la temperatura nelle zone interne nelle prossime ore?. Quali aree dell'Appennino rischiano i fenomeni più violenti oggi?. Perché l'anticiclone sta cedendo proprio in questo momento?.? In Breve Piogge di 16 mm a Conselice e 15 mm a Civitella di Romagna.. Temporali notturni hanno colpito Mantovano, Veneto, Emilia-Romagna e Appennino romagnolo.. Cinque nuovi nuclei temporaleschi rilevati dai radar tra Delta del Po e Romagna.. Instabilità pomeridiana prevista per giovedì 28 maggio su aree pedemontane e collinari.. L’aria fresca che penetra sulla Penisola sta scardinando l’assetto meteorologico, portando piogge e temporali in Toscana, Umbria e Marche proprio mentre l’anticiclone subtropicale cede il passo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
MALTEMPO in ARRIVO! Forti Temporali e Criticità
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