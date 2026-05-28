Un fronte di maltempo ha portato 37 millimetri di pioggia e raffiche di vento fino a 55 kmh nelle zone montane. La forte pioggia ha interessato la zona di Barcis, creando preoccupazioni per possibili smottamenti e frane sui versanti. Le raffiche di vento sono state più intense sulle creste, con rischi di caduta di rami e alberi. Nessun ferito o danno grave è stato segnalato finora.

? Domande chiave Come reagiranno i versanti montani dopo 37 millimetri di pioggia?. Quali rischi concreti comportano queste raffiche di vento sulle creste?. Perché il maltempo ha colpito solo le zone alte del Pordenonese?. Quando tornerà finalmente il sereno dopo i temporali di oggi?.? In Breve Piancavallo 31,5 mm e Rifugio Pussa 28 mm registrati mercoledì 27 maggio.. Raffiche a Pala d'Altei 55,44 kmh e Rifugio Pordenone 50,76 kmh.. Rovescio e temporali previsti giovedì 28 maggio su Prealpi e zone est.. Miglioramento meteo totale previsto per venerdì 29 maggio senza piogge.. Oltre 37 millimetri di pioggia sono caduti a Barcis nel corso di sei ore, segnando il picco di un maltempo che ha colpito duramente le zone montane del Pordenonese durante il pomeriggio di mercoledì 27 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in montagna: 37 mm di pioggia e raffiche a 55 km/h a Barcis

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