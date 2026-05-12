Forte maltempo sul Veronese | Raffiche di vento a 116 km h a Salizzole e a 84 km h a Sorgà

Nella giornata di lunedì 11 maggio, il Veronese ha registrato un’intensa ondata di maltempo, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 116 kmh a Salizzole e gli 84 kmh a Sorgà. Si tratta del primo episodio temporalesco rilevante della stagione primaverile-estiva 2026, caratterizzato da condizioni di forte intensità e con caratteristiche in parte insolite per il periodo dell’anno.

«Quello registrato nel pomeriggio e nella serata di lunedì 11 maggio è stato il primo importante episodio temporalesco della stagione primaverile-estiva 2026 e ha presentato caratteristiche di forte intensità e in parte anomale per questo periodo dell’anno». Sono le parole dell’assessore.🔗 Leggi su Veronasera.it

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