Maltempo pioggia e vento in Friuli | raffiche oltre i 50 chilometri all' ora in montagna

Il maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia con pioggia e vento. In montagna, le raffiche hanno superato i 50 chilometri all’ora. Sono stati segnalati rovesci e temporali intensi in alcune zone della regione. Nessun danno segnalato finora. La perturbazione continua a interessare l’area, con condizioni meteorologiche instabili.

L'ondata di maltempo ha portato rovesci e temporali intensi in alcune zone del Friuli Venezia Giulia. I primi segnali si sono manifestati nel pomeriggio, soprattutto nelle zone montane, dove in alcune aree del Pordenonese sono state registrate precipitazioni intense e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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