Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio 2026 | le regioni a rischio
Per domani, 29 maggio 2026, è prevista un'allerta meteo gialla per temporali in cinque regioni. Sono attesi rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio, con rischio di condizioni meteorologiche avverse. La protezione civile ha emesso l'allerta per queste aree, dove si raccomanda di prestare attenzione alle eventuali criticità. Nessuna informazione su danni o interventi finora registrati.
Nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su cinque regioni per venerdì 29 maggio 2026, con rovesci e temporali attesi soprattutto nel pomeriggio. La Protezione Civile ha fatto scattare una allerta per diversi settori di Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Diramata l'allerta meteo. Rischio temporali su tutta la regione: quando scatta e le previsioni
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