Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 29 maggio 2026 | le regioni a rischio

Notizia in breve

Per domani, 29 maggio 2026, è prevista un'allerta meteo gialla per temporali in cinque regioni. Sono attesi rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio, con rischio di condizioni meteorologiche avverse. La protezione civile ha emesso l'allerta per queste aree, dove si raccomanda di prestare attenzione alle eventuali criticità. Nessuna informazione su danni o interventi finora registrati.