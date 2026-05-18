Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 19 maggio 2026 | le regioni a rischio
Domani, 19 maggio 2026, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia con l’emissione di un’allerta gialla da parte della Protezione Civile. Le regioni interessate saranno quattro, dove sono attesi temporali nel corso della giornata. Attualmente, l’Italia sta attraversando le ultime ore di maltempo prima che un'area di alta pressione riporti condizioni più stabili. La situazione rimane sotto controllo e monitorata dalle autorità competenti.
Ultime ore di maltempo sull’Italia prima del ritorno dell’alta pressione. La Protezione Civile ha valutato per domani, 19 maggio 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile
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