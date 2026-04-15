Maltempo a Roma oggi forte pioggia e temporale | strade allagate

Oggi a Roma si sono verificati intensi piovaschi accompagnati da temporali, causando allagamenti in diverse zone della città. La forte pioggia ha interessato le principali arterie stradali, rendendo difficile la circolazione. Le autorità hanno segnalato problemi di traffico e alcuni servizi di trasporto pubblico sono stati rallentati o sospesi. La situazione meteorologica è ancora instabile e si attendono ulteriori precipitazioni nel corso della giornata.

Pioggia e temporali su Roma con strade allagate. Sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 15 aprile 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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