Maltempo a Reggio Calabria e provincia allerta gialla per rischio piogge e temporali

Da reggiotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì di maltempo a Reggio Calabria e in tutta la provincia, con un’allerta gialla per rischio piogge e temporali. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse e possibili temporali in diverse zone. Le autorità consigliano attenzione e precauzioni durante tutta la giornata. La Protezione Civile monitora la situazione e invita alla prudenza. La caduta di pioggia potrebbe causare allagamenti e disagi nelle aree più vulnerabili.

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Sarà un venerdì di maltempo su Reggio Calabria, l'intero territorio provinciale e parte della regione. Sono previste piogge sparse e temporali isolati, localmente intensi, più a ridosso dei rilievi, come si legge sul bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale.Per questo motivo è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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