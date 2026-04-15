Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia | diramata l' allerta gialla

Dopo un periodo di tempo stabile, si registra il ritorno del maltempo nella zona di Reggio Calabria e provincia. Sono state segnalate piogge e temporali isolati, mentre le autorità hanno emesso un'allerta gialla per il rischio di condizioni meteorologiche avverse. La situazione atmosferica è influenzata da una coda dell'inverno, che ha portato precipitazioni nella regione.

Colpa di coda dell'inverno anche sulla Calabria. Su Reggio e l'intera provincia torna il maltempo con piogge e temporali isolati. La Protezione civile regionale ha diramato dalla mezzanotte di stasera, fino alle ore 24 di domani, giovedì 16 aprile, un avviso di criticità con allerta gialla.Sul.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Meteo - MALTEMPO IN CALABRIA, CONFERMATA L'ALLERTA ROSSA Notizie correlate Ancora maltempo, piogge e venti di burrasca a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta giallaUna perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani, mercoledì 11 febbraio, le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pasquetta a Reggio Calabria, tra turisti di prossimità e partenze annullate; Vinitaly 2026, la Calabria protagonista a Verona con oltre 100 cantine; Reggio Calabria: Confisca di oltre 6 milioni di euro a un imprenditore; Stretto in burrasca, fermi gli aliscafi per Calabria e isole Eolie. Torna il maltempo, allerta arancione in CalabriaDalle prime ore di domani, prevede l'avviso, i temporali interesseranno la Basilicata, specie settori meridionali. Dalla tarda mattinata coinvolgeranno anche la Sicilia, specie settori orientali. I ... rainews.it Emergenza maltempo in Calabria: frane e colate di fango paralizzano le statali tra Reggio e CosenzaIn Calabria, dalle prime ore di questa mattina, mezzi e personale Anas sono impegnati lungo le strade statali dove si sono registrati smottamenti e colate di fango, in particolare nelle province di Re ... strettoweb.com Reggio Calabria: gli alunni dell’IC “Catanoso - De Gasperi - S. Sperato - Cardeto” conquistano la finale dei Giochi scolastici di dama facebook