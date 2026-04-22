Maltempo allerta gialla a Reggio Calabria e provincia | arrivano piogge e temporali isolati

Da reggiotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata dedicata a San Giorgio, Reggio Calabria e la sua provincia sono state interessate da un'allerta gialla per maltempo. Le previsioni indicano nuvolosità irregolare al mattino, accompagnata da precipitazioni sparse e temporali isolati che interessano tutta la regione. La situazione meteorologica ha portato a condizioni di pioggia e instabilità atmosferica nel territorio metropolitano e nelle aree circostanti.

Nella giornata in cui Reggio Calabria celebra il patrono, San Giorgio, incombe sulla città e sul territorio metropolitano una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione con precipitazioni sparse. Nel pomeriggio fenomeni in esaurimento con cieli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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