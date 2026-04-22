Maltempo allerta gialla a Reggio Calabria e provincia | arrivano piogge e temporali isolati

Nella giornata dedicata a San Giorgio, Reggio Calabria e la sua provincia sono state interessate da un'allerta gialla per maltempo. Le previsioni indicano nuvolosità irregolare al mattino, accompagnata da precipitazioni sparse e temporali isolati che interessano tutta la regione. La situazione meteorologica ha portato a condizioni di pioggia e instabilità atmosferica nel territorio metropolitano e nelle aree circostanti.

Nella giornata in cui Reggio Calabria celebra il patrono, San Giorgio, incombe sulla città e sul territorio metropolitano una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione con precipitazioni sparse. Nel pomeriggio fenomeni in esaurimento con cieli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Maltempo Reggio Calabria, le immagini del lungomare di Melito Porto Salvo distrutto dalle mareggiate Notizie correlate Leggi anche: Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta gialla Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta gialla; Maltempo, giovedì a rischio in Calabria: allerta gialla su tre versanti; Meteo, tornano piogge e temporali: allerta gialla a Palermo; Maltempo: allerta gialla in otto regioni - POP. Maltempo, giovedì a rischio in Calabria: allerta gialla su tre versantiCoinvolti il Tirreno e lo Ionio meridionale e centro-meridionale, con possibili rovesci intensi e criticità idrogeologiche ... corrieredellacalabria.it Maltempo, frane e precipitazioni nel sud Italia. Allerta gialla in Calabria, disagi in Molise e Sicilia: gli aggiornamentiL'Inverno non vuole proprio rassegnarsi a cedere lo scettro alla nuova stagione. Dopo averci regalato un assaggio succulento di bella stagione tra fine febbraio e meta marzo, ... ilmattino.it Dalla manifestazione simbolo della città, arrivata alla sua 44esima edizione, al nodo del mare non balneabile: il confronto con il presidente di Legambiente Reggio Calabria tra criticità e prospettive. - facebook.com facebook Si intitola "Reggio Calabria, cuore del Mediterraneo: dove la storia incanta, la bellezza accoglie" il webinar proposto dalla #Cameradicommercio di Reggio Calabria dedicato alla #filieraturistica in programma oggi alle 15 unioncamere.gov.it/sistema-camera… x.com