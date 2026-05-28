Due giocatori di tennis hanno dovuto interrompere le partite a causa di malori legati alle alte temperature. I medici hanno segnalato un aumento dei rischi di disidratazione, crampi e colpi di calore durante gli incontri sotto il sole. Il presidente della società medica ha confermato che il caldo elevato rende il gioco più pericoloso, sottolineando la necessità di adottare misure di prevenzione. Non sono stati riportati incidenti gravi, ma l’allarme resta alto.

Il caldo sta diventando sempre di più un problema. E l’inizio del Roland Garros non ha fatto eccezione: l’ultima “vittima” è stata Jakub Mensik, crollato a terra a causa dei crampi dopo aver battuto Navone in 5 set. Prima di lui, anche Casper Ruud ha avuto seri problemi col caldo, pur riuscendo a vincere contro Safiullin: “Credo di aver avuto davvero un colpo di calore. Avevo le vertigini e mi sentivo uno zombie. Mi era accaduto solamente una volta a Washington qualche anno fa e in quella circostanza fui costretto ad abbandonare il match. Questa volta ero avanti due a uno, quindi mi sono detto che dovevo abbassare la temperatura corporea, per fortuna ha funzionato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malori Ruud e Mensik, allarme dei medici: "Col caldo tennis ad alto rischio. Servono..."

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