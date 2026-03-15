Terza guerra del Golfo Edoardo Fontana | per sbloccare Hormuz servono operazioni ad alto rischio e esiti incerti

La terza guerra del Golfo, iniziata il 28 febbraio con l’intervento di Usa e Israele contro l’Iran, prosegue con operazioni che coinvolgono rischi elevati e risultati ancora incerte. Edoardo Fontana ha commentato la situazione, sottolineando la complessità delle azioni militari necessarie per sbloccare il traffico nello stretto di Hormuz. La guerra si sviluppa in un quadro di tensioni e operazioni militari di vasta portata.

La guerra scatenata da Usa e Israele contro l’Iran lo scorso 28 febbraio entra nella sua terza settimana senza un esito risolutivo e la partita si sta sempre più spostando sul duello per garantire il transito nello Stretto di Hormuz e sul confronto tra la superiorità aerea di Washington e Tel Aviv e le risposte asimmetriche dell’Iran, che alzano il prezzo globale del prosieguo del conflitto. Che scenari ci aspettano? Ne parliamo con l’analista militare Edoardo Fontana, curatore del portale Acta Bellica. Come giudichi, ad oggi, l’andamento delle operazioni militari nella “Terza guerra del Golfo”? Come prevedibile, le forze USA-israeliane... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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la Repubblica. . Quella di oggi potrebbe essere una giornata storica per lo sport italiano perché Arianna Fontana, la nostra atleta più medagliata nella storia dello sport, insieme allo schermidore Edoardo Mangiarotti — grande campione da Berlino ’36 a Roma facebook

14 medaglie in 6 Olimpiadi. Arianna Fontana supera Edoardo Mangiarotti e diventa l'atleta italiana con più medaglie conquistate IN ASSOLUTO ALLE OLIMPIADI (sia invernali che estive). Superlativa. Immensa. Spaziale. Iconica. Strepitosa. Meravigliosa. Dev x.com