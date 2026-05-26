A Firenze scattano nuove raccomandazioni a causa dell’ondata di caldo. L’Ordine dei Medici ha indicato linee guida su alimentazione, uso di farmaci e abbigliamento per affrontare le alte temperature. Si consiglia di preferire pasti leggeri, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e indossare abiti leggeri e coprenti. Non sono state annunciate misure restrittive o interventi specifici, ma si invita a seguire le indicazioni per prevenire problemi legati al caldo.

FIRENZE – L’arrivo della prima ondata di calore nel capoluogo toscano impone una revisione immediata dei propri stili di vita. L’allerta arriva direttamente dall’ Ordine dei Medici e Chirurghi Odontoiatri della Provincia di Firenze, che diffonde una serie di raccomandazioni essenziali per affrontare l’innalzamento delle temperature e prevenire rischi per la salute. A tracciare le linee guida è la vicepresidente dell’ente, Elisabetta Alti, che punta in primo luogo sull’alimentazione e sul corretto apporto di liquidi: “Con l’arrivo delle prime ondate di caldo è importantissimo cambiare le proprie abitudini quotidiane: evitare cibi pesanti e sughi elaborati, preferendo frutta e verdura fresca e ricca di acqua. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Allarme caldo a Firenze: l’Ordine dei Medici detta le regole su alimentazione, farmaci e abbigliamento

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