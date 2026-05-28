Durante la partita a Parigi, il tennista ha accusato un malore e si è fermato sul campo. L’allenatore ha commentato che non si trattava di un infortunio e che, in assenza di un infortunio, non si può chiedere un timeout medico. Ha inoltre affermato che il giocatore dovrebbe essere penalizzato per aver interrotto il gioco in quel modo, sostenendo che le regole devono essere rispettate. La partita è stata interrotta per alcuni minuti prima di riprendere.

Doveva essere una giornata tranquilla al Roland Garros, una di quelle in cui tutto sembra sotto controllo. Invece il caldo soffocante che sta colpendo Parigi ha trasformato il match di Jannik Sinner contro Juan Manuel Cerundolo in un incubo improvviso, tra paura, tensione e polemiche. Il numero uno del mondo stava dominando senza alcuna difficoltà. L'articolo Malore Sinner, Courier senza freni: “Non è un infortunio, non può avere un medical timeout. dovrebbe essere penalizzato per questo. Le regole vengono.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Mangiante: “Pubblico di Roma esemplare e meraviglioso. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner e Lehecka costretti a correre negli spogliatoi dopo il primo set a causa della pioggia

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