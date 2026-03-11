Matilde Brandi, famosa ballerina e showgirl, ha recentemente dichiarato di non dover avere freni inibitori, affermando di aver ricevuto avances anche da parte di donne. Nonostante abbia appena compiuto 57 anni, la sua bellezza e presenza scenica continuano a catturare l'attenzione del pubblico e dei media. La sua spontaneità ha suscitato molte reazioni e discussioni sui social e nelle conversazioni quotidiane.

Matilde Brandi ha da poco festeggiato il suo 57esimo compleanno ma sembra che per lei il tempo si sia fermato, la sua incantevole bellezza infatti continua a lasciare tutti senza fiato. Da anni è un volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione, oltre ad essere un'amata showgirl è anche una ballerina. Negli anni anche la sua sfera personale ha spesso catturato l'attenzione di fan e telespettatori, lei in un'intervista che ha concesso a MOW Privé si è lasciata sfuggire delle piccanti rivelazioni. Sempre solare e meravigliosa la nota showgirl non passa certo inosservata, ha ammesso di essere stata corteggiata anche dalle donne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Matilde Brandi senza freni: “Non dobbiamo avere freni inibitori”, ha ricevuto avances anche dalle donne

Leggi anche: "Sesso spinto? Sì, non dobbiamo avere freni inibitori, soprattutto con i nostri compagni. Le donne? Ho avuto delle avances ma no, mi piace proprio l'uomo": così Matilde Brandi

