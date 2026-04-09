Sinner medical timeout e pastiglia per riprendersi | Ho avuto un calo d' energia

Durante il match contro Machac, Jannik Sinner ha chiesto un timeout medico e ha assunto una pastiglia per riprendersi, spiegando di aver avuto un

Jannik Sinner ha accusato un "piccolo calo d'energia" - come lui stesso l'ha definito - durante il match contro Machac. Il momento di stanchezza di fatto gli è costato un set, con il ceco che si è imposto per 7-6. Erano più di sei mesi che l'azzurro non perdeva un set in un Master 1000, dopo 37 parziali vinti di fila. La partita poi si è conclusa in favore di Sinner con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, medical timeout e pastiglia per riprendersi: "Ho avuto un calo d'energia" Leggi anche: “Ho avuto un calo energetico, sono stanco e ho fatto fatica”: le parole di Sinner Sinner, che fatica contro Machac: “Ho avuto un calo energetico”A Montecarlo l’altoatesino vince in tre set contro il ceko, domani nei quarti affronta Auger-Aliassime. Temi più discussi: RECAP del Day 3 di Monte Carlo: successi per Sinner, Alcaraz e Berrettini, out Darderi; Matteo Berrettini avanza a Montecarlo, Bautista Agut si ritira dopo pochi game; Berrettini batte 4-0 e ritiro Bautista Agut al primo turno di Montecarlo, Darderi ko in 3 set con Hurkacz; Masters 1000 Monte-Carlo 2026: medical timeout per Bautista contro Berrettini. Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos'è successoQui, sul 3-2 per il ceco, Machac tiene il servizio: si cambia campo sul 4-2 per lui e Sinner inizia a toccarsi la schiena, accennando una smorfia di dolore. Machac ne approfitta e va sul 5-2, ... adnkronos.com Jannik Sinner preoccupa Montecarlo: stop improvviso con Machac e richiesta di time-out medicoAllarme schiena per Jannik Sinner durante il match con Machac a Montecarlo Il tennista azzurro Jannik Sinner ha accusato un problema alla schiena dura ... assodigitale.it Partita a due facce per l’azzurro, dominante nel primo set e in difficoltà nel secondo. Il match si decide al terzo, dopo un passaggio a vuoto e un intervento medico. Sinner stringe i denti e chiude 6-3, confermando solidità mentale e qualità al servizio - facebook.com facebook 19 - Dall'introduzione del formato nel 1990, Jannik Sinner è il quinto giocatore a conquistare 19 vittorie consecutive nei tornei ATP Masters 1000, dopo Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Serie. x.com