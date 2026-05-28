Il giocatore ha accusato un malore durante un match, con vomito che ha reso difficile proseguire. Secondo il professor Morello, il tennista ha una resistenza elevata, ma in questa occasione il vomito ha ostacolato la sua continuità. La situazione è stata monitorata in campo, e il giocatore ha dovuto interrompere l'incontro per motivi di salute. Nessuna comunicazione ufficiale su ulteriori sviluppi o diagnosi.

Due set vinti bene, un terzo che stava seguendo lo stesso copione: sul 6-3 6-2 5-2 sembrava tutto apparecchiato per la solita bella vittoria di Jannik Sinner. Poi arriva il malore, l’ennesimo di un Roland Garros che sembra stregato dopo quelli di Mensik e Ruud, e a Jannik crolla il mondo addosso: si muove male e non riesce a stendere la gamba sinistra, e subito dopo anche la gamba destra viene colpita dai crampi. Mentre Cerundolo recupera un game dopo l’altro Sinner si ferma ancora: “Devo vomitare” dice il numero uno al mondo, che a quel punto chiede il time out medico e rientra. Prova a reidratarsi, si ferma una seconda volta e ha un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malore di Sinner, l'esperto: "Ha una resistenza fuori dal comune, ma col vomito è dura continuare"

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Sinner a un passo dal ritiro, come si è salvato

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Roland Garros, dramma-Sinner: era fatta. Poi ancora malore e vomito: crolla con Cerundolo, è fuoriJannik Sinner aveva la partita in mano contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno di Roland Garros, ma si è fermato a causa di un malore e vomito...

Sinner eliminato dal Roland Garros, clamoroso a Parigi: il caldo, il malore e il vomito. Cambia tutto a un game dalla vittoria, cosa è successoJannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo aver subito un malore durante il match.

Temi più discussi: Roland Garros, Sinner-Tabur: il gesto di sportività prima del match; Roland Garros nel caos per il caldo record: malori tra giocatori, colpita anche una raccattapalle; Per Sinner un vantaggio esordire di sera? Caldo torrido a Parigi e il malore di Ruud; Roland Garros stregato per Sinner: malore e rimonta choc di Cerundolo. Jannik fuori al secondo turno.

Clamoroso al #RolandGarros: Jannik #Sinner accusa un malore per il caldo: Devo vomitare. Dopo due set di vantaggio arriva la rimonta di Cerundolo e l’eliminazione dell’azzurro da Parigi. #Tennis #ATP #Cerundolo #LazioPress x.com

Sinner eliminato dal Roland Garros: malore contro Cerundolo, Jannik cede 6-3 6-2 5-7 1-6 1 reddit

Cosa è successo a Sinner? Risponde il professor MorelloIl professore Fulvio Morello del Molinette di Torino spiega il malore di Jannik Sinner al Roland Garros e commenta come ha chiuso il match contro Cerundolo. gazzetta.it

Quanto è durato il toilet break di Sinner al termine del terzo set: malore al Roland GarrosUn malore improvviso ha colpito Jannik Sinner sul punteggio di 6-3 6-2 5-1 nel match di secondo turno del Roland Garros 2026 contro l'argentino Juan ... oasport.it