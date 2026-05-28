Roland Garros dramma-Sinner | era fatta Poi ancora malore e vomito | crolla con Cerundolo è fuori

Notizia in breve

Jannik Sinner aveva la partita in mano contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno di Roland Garros, ma si è fermato a causa di un malore e vomito che lo hanno costretto a ritirarsi. Dopo aver dominato la prima parte dell'incontro, il giocatore ha avuto un improvviso crollo fisico, interrompendo la partita e portandolo alla sconfitta. La sua uscita dal torneo è avvenuta dopo che aveva mostrato segnali di miglioramento, ma è stato colpito da un nuovo episodio di malessere.