Roland Garros dramma-Sinner | era fatta Poi ancora malore e vomito | crolla con Cerundolo è fuori
Jannik Sinner aveva la partita in mano contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno di Roland Garros, ma si è fermato a causa di un malore e vomito che lo hanno costretto a ritirarsi. Dopo aver dominato la prima parte dell'incontro, il giocatore ha avuto un improvviso crollo fisico, interrompendo la partita e portandolo alla sconfitta. La sua uscita dal torneo è avvenuta dopo che aveva mostrato segnali di miglioramento, ma è stato colpito da un nuovo episodio di malessere.
Una nuova drammatica pagina nella carriera di Jannik Sinner: al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo sembrava fatta. Aveva semplicemente dominato, proponendo un tennis a tratti celestiale: al terzo set, dopo aver facilmente messo in archivio i primi due con il punteggio di 6-3 e 6-2, si trovava sul punteggio di 5-1. Poi il crollo. Un nuovo malore. Il gioco che scende di livello, fino a perdere 16 punti consecutivi. A quel punto la frase, "devo vomitare". Ancora una volta. Il ragazzo di San Candido soffre, si piega, si tiene in piedi appoggiandosi alla racchetta. E sul punteggio di 5-4, sotto di 0-4, lo stop al match: Jannik chiede di andare in spogliatoio, chiede e ottiene lo stop per problemi fisici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Roland Garros Is Falling Apart
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Sinner, ancora un malore: il crollo in campo con Cerundolo al Roland GarrosJannik Sinner ha avuto un malore durante il secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.
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