Malika Ayane lancia Una possibilità | ironia e nostalgia nel nuovo singolo dopo Sanremo

Notizia in breve

Malika Ayane ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Una possibilità”, che sarà disponibile in digitale dal 29 maggio e in rotazione radiofonica dal 5 giugno. Il brano segue la partecipazione a Sanremo con “Animali notturni”. La canzone viene distribuita da Carosello Records e in licenza a M.