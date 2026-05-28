Malika Ayane lancia Una possibilità | ironia e nostalgia nel nuovo singolo dopo Sanremo
Malika Ayane ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Una possibilità”, che sarà disponibile in digitale dal 29 maggio e in rotazione radiofonica dal 5 giugno. Il brano segue la partecipazione a Sanremo con “Animali notturni”. La canzone viene distribuita da Carosello Records e in licenza a M.
Malika Ayane dopo ‘Animali notturni’, presentata a Sanremo riparte in musica con ‘Una possibilità’, il brano in uscita in digitale venerdì 29 maggio e in rotazione radiofonica dal 5 giugno per Carosello Records, in licenza a M.A.S.T.Believe. Il pezzo si muove nel solco di quella che l’artista definisce “la finta canzone allegra”: una struttura sonora luminosa e scanzonata che fa da contraltare a un testo dal sottofondo più malinconico. Un contrasto che da sempre affascina la cantautrice milanese, che qui gioca con i codici della leggerezza per raccontare qualcosa di più profondo. Ispirata alle commedie dal tono sarcastico, Malika costruisce un brano che smonta l’idea di felicità imposta dall’esterno. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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