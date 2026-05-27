Malika Ayane | dopo il successo di animali notturni torna con il nuovo singolo una possibilità fuori venerdì

Malika Ayane torna con un nuovo singolo intitolato “Una possibilità”, disponibile da venerdì. La cantante, nota per la sua voce particolare, aveva già riscosso successo con “Animali notturni”. Il brano rappresenta il primo estratto di un nuovo progetto musicale. La cantante ha annunciato l’uscita attraverso i propri canali social, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti o sulla data di pubblicazione di un album.

Tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana MALIKA AYANE TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “una possibilità” DA VENERDÌ IN DIGITALE E IN RADIO DAL 5 GIUGNO DA NOVEMBRE RITORNA LIVE NEI PRINCIPALI TEATRI ITALIANI MALIKA AYANE torna con il nuovo singolo “una possibilità” (Carosello Records in licenza a M.A.S.T.Believe), disponibile in digitale da venerdì 29 maggio e in radio dal 5 giugno. “ C’è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre – racconta Malika: “ La finta canzone allegra”, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata. “una possibilità” vuole essere una di queste. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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