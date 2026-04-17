A Bisceglie si sono svolti oggi i funerali di Alicia Amoruso, una bambina di 12 anni deceduta dopo che un albero le è crollato addosso. La cerimonia si è tenuta alle 16, con il lutto cittadino proclamato dal sindaco. Gli amministratori comunali non hanno preso parte alle esequie, su richiesta della famiglia. La città si è stretta intorno al dolore per questa perdita improvvisa.

Scrive Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie: Ho firmato l’ordinanza con la quale ho disposto la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di venerdì 17 aprile 2026, in occasione delle esequie della giovane Alicia, che si terranno alle ore 16.00 presso la chiesa di Santa Caterina. Con questo provvedimento si dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali, la sospensione delle manifestazioni pubbliche e, dalle ore 16.00 fino al termine dei funerali, la sospensione delle attività commerciali, artigianali e dei cantieri cittadini, oltre al divieto di attività ludiche e ricreative su suolo pubblico. Si invitano le istituzioni scolastiche e gli uffici pubblici a osservare un minuto di silenzio e tutta la cittadinanza a vivere quel momento con raccoglimento e rispetto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bisceglie: oggi pomeriggio i funerali di Alicia Amoruso, morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso Lutto cittadino, amministratori comunali non presenti alle esequie su richiesta della famiglia

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