Maldive in centinaia a Omegna per il funerale di Federico Gualtieri

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Omegna, centinaia di persone hanno preso parte al funerale di Federico Gualtieri nella Collegiata di Sant’Ambrogio. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento e rispetto, con partecipanti provenienti da diverse località. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’evento o eventuali dichiarazioni pubbliche. La funzione si è conclusa con un corteo funebre che ha lasciato il luogo.

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Centinaia di persone hanno partecipato nella Collegiata di Sant’Ambrogio di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, ai funerali di Federico Gualtieri, il 30enne morto insieme a Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino nella tragica immersione alle Maldive del 14 maggio. Il gruppo stava esplorando alcune grotte a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. Sulla bara di legno chiaro, una corona di girasoli e una fotografia sorridente del giovane incorniciata di bianco. All’ingresso della Collegiata era stato affisso un cartellone bianco con alcune immagini di Federico e la scritta ‘grazie’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maldive in centinaia a omegna per il funerale di federico gualtieri
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Temi più discussi: Maldive, in centinaia ai funerali di Federico Gualtieri a Omegna; Maldive, i parenti di Monica e Federico: Un sollievo nell’angoscia. Ancora polemiche sui permessi; Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone i corpi estratti oggi. Ricerche condotte dal team sub-speleologico di tre finlandesi con sistemi tecnici avanzati: Operazione prudente, ci vorranno più giorni. Ieri rientrata la salma di Benedetti. Tutti gli aggiorna; Italiani morti alle Maldive, tocca ai super sub finlandesi. La doppia inchiesta: prima il recupero dei corpi, poi le autopsie-verità.

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