A Omegna, centinaia di persone hanno preso parte al funerale di Federico Gualtieri nella Collegiata di Sant’Ambrogio. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento e rispetto, con partecipanti provenienti da diverse località. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’evento o eventuali dichiarazioni pubbliche. La funzione si è conclusa con un corteo funebre che ha lasciato il luogo.

Centinaia di persone hanno partecipato nella Collegiata di Sant’Ambrogio di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, ai funerali di Federico Gualtieri, il 30enne morto insieme a Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino nella tragica immersione alle Maldive del 14 maggio. Il gruppo stava esplorando alcune grotte a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. Sulla bara di legno chiaro, una corona di girasoli e una fotografia sorridente del giovane incorniciata di bianco. All’ingresso della Collegiata era stato affisso un cartellone bianco con alcune immagini di Federico e la scritta ‘grazie’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, in centinaia a Omegna per il funerale di Federico Gualtieri

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Per l'ultimo saluto a Federico Omegna si è stretta attorno papà Gianluca e mamma Manuela

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