Maldive il VIDEO del percorso per il recupero dei 5 corpi nella grotta dall' ingresso illuminato alla seconda stanza buia

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra il percorso seguito dai soccorritori nelle Maldive per recuperare i cinque corpi di sub italiani morti per annegamento. Il filmato riprende l’ingresso illuminato della grotta e la seconda stanza, rimasta al buio, lungo il tragitto che hanno percorso per portare in superficie i corpi. La sequenza evidenzia il percorso effettuato da tre soccorritori, identificati come Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, durante le operazioni di recupero.

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Il frame rende visibile parte del tragitto che hanno fatto Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist per portare a galla i sub italiani, morti per annegamento, come ha accertato l'autopsia. Un dettaglio che il Giornale d'Italia aveva già anticipato Ecco il video del percorso fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maldive il video del percorso per il recupero dei 5 corpi nella grotta dall ingresso illuminato alla seconda stanza buia
© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, il VIDEO del percorso per il recupero dei 5 corpi nella grotta, dall'ingresso illuminato alla seconda stanza buia
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