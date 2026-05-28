Un video mostra il percorso seguito dai soccorritori nelle Maldive per recuperare i cinque corpi di sub italiani morti per annegamento. Il filmato riprende l’ingresso illuminato della grotta e la seconda stanza, rimasta al buio, lungo il tragitto che hanno percorso per portare in superficie i corpi. La sequenza evidenzia il percorso effettuato da tre soccorritori, identificati come Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, durante le operazioni di recupero.

Il frame rende visibile parte del tragitto che hanno fatto Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist per portare a galla i sub italiani, morti per annegamento, come ha accertato l'autopsia. Un dettaglio che il Giornale d'Italia aveva già anticipato Ecco il video del percorso fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, il VIDEO del percorso per il recupero dei 5 corpi nella grotta, dall'ingresso illuminato alla seconda stanza buia

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Maldive, perché il recupero dei 4 italiani è complesso Grotta simile a una stretta spaccatura

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Al Tg1 il percorso fatto dai soccorritori per raggiungere i sub morti alle Maldive x.com

Video del 2014 dell'interno della grotta delle Maldive dove sono stati trovati i corpi dei sub italiani reddit

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