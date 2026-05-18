Nelle acque delle Maldive, sono stati trovati i corpi dei quattro sub italiani che erano scomparsi giovedì scorso durante un’immersione nella grotta di Alimathà. Le operazioni di recupero sono in programma per domani. I corpi sono stati individuati nelle stesse acque dove si sono verificati gli incidenti, e le autorità locali stanno coordinando le attività di estrazione e indagini. La notizia ha suscitato grande attenzione tra le famiglie e la comunità degli appassionati di immersioni.

Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Nella mattinata erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team esperto costituito da tre sommozzatori finlandesi. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e quattro i sub italiani, rimasti dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu, a seguito dell’immersione condotta dai soccorritori. Da giovedì infatti solo il corpo di una delle vittime, Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell’incidente, mentre mancavano ancora all’appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta di Alimathà. Domani il recupero

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