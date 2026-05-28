Maldive il VIDEO con droni del recupero dei corpi dei 5 sub morti nella grotta di Alimathà e la staffetta per portarli a galla

Notizia in breve

Un video con droni mostra il recupero dei cinque sub morti in una grotta alle Maldive. I corpi sono stati trovati nel cunicolo della terza camera, a circa 60 metri di profondità. La staffetta di soccorso ha lavorato per portare i corpi in superficie. Le operazioni di recupero sono state documentate e sono durate diverse ore, con le squadre impegnate nella risalita dei corpi dalla grotta.