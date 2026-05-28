Il marito di una donna deceduta alle Maldive ha dichiarato che gli studenti hanno difeso la vittima, ma il rettore non lo ha contattato. Dopo la tragedia, l’uomo ha riferito di aver condiviso 26 anni con la donna. La famiglia attende chiarimenti sulle circostanze dell’incidente e non ha ricevuto comunicazioni ufficiali dall’università. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sulla dinamica dei fatti o sulle eventuali responsabilità.

Il racconto del marito Carlo Sommacal dopo la tragedia alle Maldive: “Ho vissuto 26 anni con una donna straordinaria. Le sue ceneri? Vorrei rispettare il suo desiderio di tornare in Sardegna” A quasi due settimane dalla tragedia avvenuta alle Maldive, Carlo Sommacal rompe il silenzio e racconta il dolore per la perdita della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, scomparse il 14 maggio durante un’immersione in una grotta. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, il vedovo della docente universitaria ha ripercorso i giorni difficili seguiti alla tragedia, tra il ritorno delle salme, i preparativi per l’ultimo saluto e il sostegno ricevuto da amici, colleghi e studenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, il marito di Montefalcone: “Gli studenti l’hanno difesa, ma il rettore non mi ha chiamato”

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Monica Montefalcone, il video della prof morta alle Maldive che spiega l'immersione

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