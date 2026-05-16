Un uomo ha raccontato di aver temuto un infarto dopo aver appreso della morte della moglie e della figlia in un incidente nelle Maldive. Ha aggiunto di dover ora trovare la forza per sostenere il loro unico figlio rimasto, che si trova profondamente sconvolto. La famiglia si trova ancora sul luogo dell’incidente, dove aspetta di poter recuperare le salme. La tragedia ha coinvolto tre persone e ha lasciato un forte senso di lutto tra i parenti.

«Pensavo mi venisse un infarto quando mi hanno detto che mia moglie e mia figlia erano morte. Poi ho pensato a Matteo, all'unico figlio rimasto: è distrutto. Non voglio che mi veda abbattuto, altrimenti diventa tutto ancora più difficile». Carlo Sommacal parla dalla sua casa di Genova. La voce ogni tanto si spezza, poi torna ferma, quasi per dovere. Ha appena perso la moglie Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa associata di Ecologia marina all’Università di Genova, e la figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, in una immersione nelle grotte dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Adesso in casa è rimasto Matteo, che giovedì compirà vent’anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, Carlo il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia: «Pensavo mi venisse un infarto. Ora devo essere forte per nostro figlio. Aspetterò le salme qui»

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Tragedia alle Maldive, parla il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal

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