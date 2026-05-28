maldive al tg1 delle 20 video esclusivo della grotta

Stasera al TG1 delle 20 è stato trasmesso un video esclusivo realizzato dai soccorritori della fondazione Dan Europe. Il filmato mostra l’interno della grotta delle Maldive, dove sono deceduti alcuni soccorritori durante le operazioni di salvataggio. La registrazione è stata ottenuta durante le attività di intervento e fornisce immagini inedite dell’ambiente sotterraneo. La trasmissione si concentra sulle immagini raccolte all’interno della grotta.

Questa sera nell’edizione del TG1 delle 20 in esclusiva il video girato dai soccorritori della fondazione Dan Europe dentro la grotta delle Maldive in cui hanno perso la vita i cinque sub italiani. Per la prima volta visibile nei frame il tragitto che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza buia. Un documento eccezionale accompagnato dalla testimonianza di Sami Paakkarinen, uno dei soccorritori finlandesi chiamati dalla fondazione Dan Europe per recuperare i corpi. “E’ chiaro che si trovavano troppo in profondità, in un luogo in cui non dovevano essere. Avevano l’attrezzatura tipica delle immersioni alle Maldive, ma per scendere in grotta serve altro, più dispositivi, più bombole, il rebreather e dei dispositivi di sicurezza ”, ha detto Paakkarinen. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Maldive, le immagini esclusive del Tg1 della grotta fatale ai sub - 1Mattina News 28/05/2026

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Al Tg1 delle 20 il video #esclusivo girato dai soccorritori di Dan Europe che hanno recuperato alle #Maldive i corpi dei cinque #sub italiani. Si sentono le loro voci e i loro respiri mentre entrano nella prima parte della grotta ancora illuminata dalla luce. #Tg1 x.com

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