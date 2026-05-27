Nell'edizione del TG1 delle 20, è stato mostrato in esclusiva un video girato dai soccorritori della fondazione Dan Europe all’interno della grotta in cui sono deceduti cinque sub italiani. Il filmato riprende le condizioni dell’ambiente sotterraneo e le operazioni di soccorso, senza ulteriori commenti o analisi. Il video è stato diffuso durante il servizio, che ha dedicato spazio alle immagini raccolte sul luogo della tragedia.

Questa sera nell'edizione del TG1 delle 20 in esclusiva il video girato dai soccorritori della fondazione Dan Europe dentro la grotta in cui hanno perso la vita i cinque sub italiani. Per la prima volta visibile nei frame il tragitto che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza buia. Un documento eccezionale accompagnato dalla testimonianza di Sami Paakkarinen, uno dei soccorritori finlandesi chiamati dalla fondazione Dan Europe per recuperare i corpi. '' E' chiaro che si trovavano troppo in profondità, in un luogo in cui non dovevano essere. Avevano l'attrezzatura tipica delle immersioni alle Maldive, ma per scendere in grotta serve altro, più dispositivi, più bombole, il rebreather e dei dispositivi di sicurezza", ha detto Paakkarinen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, il video esclusivo del tg1 della grotta dove sono morti i 5 italiani

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Esclusiva, al Tg1 il video della grotta dove sono morti i sub italiani girato dai soccorritori

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